112GroningenDag: Maak kennis met Subsponsor 101BHV op de 112GroningenDag!

Regio – Vanaf nu tot 13 juni 2026 stellen we de meeste deelnemers van de 112GroningenDag aan u voor. Ongeveer 53 instanties zijn die dag aanwezig.

Veiligheid is voor iedereen, maar hoe zorg je ervoor dat je écht weet wat je moet doen in een noodsituatie? Tijdens de 112GroningenDag verwelkomen we een partner die daar alles van weet: 101BHV.nl.

101BHV.nl is dé specialist op het gebied van praktijkgerichte veiligheidstrainingen. Of het nu gaat om BHV, EHBO of het werken met een AED; zij maken veiligheid begrijpelijk, leuk en vooral heel toepasbaar. Geen saaie theorielessen, maar BHV cursus waar je direct mee aan de slag kunt in het BHV oefencentrum van Groningen. Ze zijn voor de derde keer Subsponsor, daar zijn we als organisatie erg blij mee.

Wat kun je verwachten bij de stand?

Ben je benieuwd hoe je jouw werkomgeving of thuissituatie veiliger kunt maken? Het team van 101BHV.nl staat de hele dag klaar om al je vragen te beantwoorden.

De bekende waterflessen: Heb je ze al eens gezien? De opvallende waterflessen in brandblusser look van 101BHV.nl zijn inmiddels een groot succes. Kom langs bij de stand, maak kennis met het team en wie weet scoor jij wel zo’n uniek exemplaar voor eerste hulp bij dorst.

Terugblik editie 4:

Zie ook editie 2024.

Algemene informatie:

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!!

Locatie: Bij de Martiniplaza, aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Hoofdsponsor: ASVancare.nl, subsponsor 101BHV.nl.

E-Tickets zijn vanaf nu te bestellen:

Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni. (ook wij hebben helaas te maken met gestegen kosten)

Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online

Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code.

Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,75 e per uur(op 16-11-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier)

Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren.

