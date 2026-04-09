De MICU van het UMCG is 13 juni ook aanwezig

- Groningen – De MICU is 13 juni 2026 ook aanwezig, we stellen vele partijen die komen even voor. Sinds 2009 is het UMCG aangesteld om de MICU (Mobiele Intensive Care Unit) ritten te verzorgen in de drie noordelijke provincies. Deze ritten worden verzorgd door het MICU-team.
Het MICU-team bestaat uit een IC-(MICU)verpleegkundige, intensivist en het ambulance team (chauffeur en ambulanceverpleegkundige) in samenwerking met de Ambulancezorg Groningen.
Met de MICU worden Intensive Care patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis vervoerd. Het vervoer is zodanig ingericht met materiaal en personeel, dat ook tijdens het transport de complexe behandeling van de ic-patiënt kan worden voortgezet. De MICU is 7 dagen per week inzetbaar van 8u-23:15u. OOK SEH UMCG is aanwezig.
Terugblik editie 4:
Algemene informatie:
Wat: 112GroningenDag
Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!!
Locatie: Bij de Martiniplaza, aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen
Hoofdsponsor: ASVancare.nl, subsponsor 101BHV.nl.
E-Tickets zijn vanaf nu te bestellen:
Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni. (ook wij hebben helaas te maken met gestegen kosten)
Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online
Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code.
Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,75 e per uur(op 16-11-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier)
Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren.