Aftermovie 112GroningenDag 2024: `Terugblik op een geweldige Veiligheidsdag` (Video)

Groningen – Inmiddels al weer 2,5 weken geleden: De 112GroningenDag 2024 op 1 juni in de Martiniplaza was volgens eigenaar Martin Nuver en mede organisator Robert v/d Veen een groot succes geworden. We gaan met deze nieuwe video(aftermovie 2024) nog even flink nagenieten met de aftermovie gemaakt door Marijn Buijse.



Naast de diverse nieuwe demonstraties(IBT, Reddingshonden(RHGD) en anderen konden bezoekers ook informatie inwinnen op de Veiligheidsmarkt waar veel partijen zich presenteerden. Al met al een groot succes.

Naar schatting passeerden zo’n 8000 bezoekers(Waarvan 3500 kids onder de 6 jaar, +500 relaties) de toegangsdeuren. Eigenaar en organisator Martin Nuver kijkt terug op een zeer geslaagde 4e editie. Ook Robert, medeorganisator van de 112GroningenDag spreekt over een prachtige dag en is nu terug als fotograaf in het Westerkwartier. Ook de Burgemeester was weer laaiend enthousiast.

Nuver; “We hadden 1 juni 2024 echt prachtig weer waardoor er extra veel opkomst was, erna kwam veel regen, een slecht begin van de zomer. De diverse partijen en organisaties waren erg enthousiast over de dag. Velen wilden zich gelijk alweer aanmelden voor een volgende editie vermoedelijk in 2026. Echt super”. We wensen u allemaal een fijne zomervakantie en wie weet tot 2026 ! September/ Oktober 2025 communiceren we dan weer met de diverse partijen als we in de Martiniplaza en de standhouders/ sponsoren(onmisbaar) weer alles rond krijgen. Video klik hier.

De Douane, Ziegler B.V., Sar Nederland, politie, Brandweer Groningen, het Ambulanceplein, en alle andere deelnemers, alles was er bijna. En goede koffie van de Koffiewinkel.com. Het evenement werd verder opgeluisterd door optredens van Clown Marco, Ilona, en de Bierspiekers uit Spijk. Daarnaast zorgde de politie steelband, met leden uit o.a. Limburg, voor muzikale begeleiding. Sponsoren A&S Vancare(hoofdsponsor) en 101Bhv.nl(sub sponsor) droegen bij aan het succes van de dag en zijn onmisbaar, de kosten worden steeds hoger is gebleken. We gaan er alles aan doen om een vijfde editie te gaan houden in 2026 op deze A-Locatie.

Foto's

Deel dit artikel