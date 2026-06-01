112Flits: Ongeval Europaweg en Gaslek Blauwborgje

01 juni 2026, 17:43
Patrick Wind 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Groningen – Op de Europaweg ter hoogte van het TKP gebouw heeft maandagmiddag een ongeval plaatsgevonden tussen een auto en een fietser. Hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen.

De fietser raakte gewond. Het slachtoffer werd behandeld door de ambulance en giing daarna mee naar het ziekenhuis. Het verkeer had enige hinder van het incident.

 

Gaslekkage

Groningen- Bij de ACLO aan het Blauwborgje is maandagmiddag vermoedelijk een gaslekkage ontstaan. Hulpdiensten zijn ter plaatse. De brandweer doet onderzoek. De sporters hebben geen last van het incident.

