112Dag: Mensen met een Stadjerspas kunnen voor 02,50 E p.p. naar binnen 13 juni

Groningen – Zaterdag 13 juni 2026 beleef je de 112GroningenDag voor de vijfde keer in Martiniplaza. Hulpverleningsinstanties zoals de Brandweer, Ambulancezorg Groningen, UMCG ambulancezorg, Douane en Defensie, Justitie en de Reddingsbrigade, maar liefst 50 instanties zullen aanwezig zijn om spetterende demonstraties te laten zien en zichzelf te presenteren in hun stand!

Voor Stadjerspashouders(met QR code) is er ook dit jaar weer een gereduceerd tarief van 02,50 E p.p.(per persoon) entree op vertoon van de pas of QR Code. Zie ook

Op deze manier kunnen mensen met een smallere beurs toch terecht bij een leuk familie evenement voor jong en oud. Ook zijn er springkussens voor de kleinsten onder ons. Tot en met 4 jaar is sowieso gratis entree. We hebben ook dit jaar weer een samenwerking met Stadjerspas Groningen. De mensen krijgen ook nog een nieuwsbrief erover.

Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!!

Locatie: Bij de Martiniplaza, aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Hoofdsponsor: ASVancare.nl, subsponsor 101BHV.nl.

E-Tickets zijn te bestellen voor andere bezoekers en belangstellenden:

Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni. (ook wij hebben helaas te maken met gestegen kosten)

Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online

Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon van de QR Code.

Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,50 e per uur(op 16-12-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier)

Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren.

