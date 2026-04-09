Man(22) uit Ter Apel opgepakt voor dollemansrit

Roswinkel – De politie heeft dinsdag een 22-jarige man uit Ter Apel aangehouden wegens roekeloos rijgedrag. De man bestuurde een auto met een Pools kenteken en kreeg aan het eind van de middag op de N391 bij Roswinkel een stopteken van de marechaussee.

In plaats van te stoppen, ging hij er met hoge snelheid vandoor. Zo reed hij onder meer 90 kilometer per uur in een schoolzone waar maximaal 30 kilometer per uur is toegestaan. Ook nam hij een rotonde tegen de rijrichting in, waardoor tegemoetkomend verkeer moest uitwijken. Uiteindelijk eindigde de rit in een doodlopende straat, waar hij met de auto in een sloot belandde.

De bestuurder is na het incident aangehouden voor het rijden onder invloed van harddrugs en het zeer gevaarlijke rijgedrag. Het betreft een 22-jarige man uit Ter Apel. De bijrijder was voorafgaand aan het te water raken al uit het rijdende voertuig gesprongen en te voet gevlucht en bleek er niks mee te maken hebben.

