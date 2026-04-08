Twee aanhoudingen na schietincident Eelderwolde

Eelderwolde – De politie heeft twee personen aangehouden in verband met het schietincident in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 april. Het gaat om een 19-jarige man en een 17-jarige jongen, beiden afkomstig uit Groningen.

De verdachten zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen en zet het onderzoek voort.

Direct na het incident werd al een onderzoek gestart. Daarbij werd vastgesteld dat het schietincident vermoedelijk plaatsvond in de omgeving van een brug. De politie doet onder meer buurtonderzoek en bekijkt camerabeelden.

Getuigen die iets hebben gezien of gehoord, of beschikken over beelden, worden opgeroepen zich te melden.

