Controle op het water, diverse bekeuringen uitgedeeld

Leek – Afgelopen weekend was de politie aanwezig op het Leekstermeer en het Paterswoldsemeer. Het viel hun op dat behoorlijk wat schippers de zaken niet op orde hadden melden ze via Instagram.

Dit resulteerde in 18 bekeuringen, onder andere voor te snel varen, geen registratie op het schip, 5 keer varen zonder vaarbewijs en nog een aantal overtredingen.

Ze zijn de komende maanden regelmatig aanwezig op het binnenwater, zowel opvallend als onopvallend. Zorg er dus voor dat je je zaken op orde hebt als je het water opgaat. @varendoejesamen kun je alles vinden over de regels op het water. #varendoejesamen. Varen doe je samen en de politie zijn ook op de 112GroningenDag aanwezig in de Borgmanhal.

