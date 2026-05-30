Deel dak bedrijfspand ingestort door hevige regenval in Westerbroek

Westerbroek – Het dak van een bedrijfspand aan de Madepolderweg in Westerbroek is vrijdagavond deels ingestort als gevolg van hevige regenval.

In het pand was een drukkerij gevestigd. Medewerkers hoorden kort voor de instorting een harde knal. Volgens eerste bevindingen heeft zich een grote hoeveelheid regenwater op het dak verzameld, waarna een deel van de constructie het begaf.

Het pand werd direct ontruimd. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie te beoordelen en verklaarde het gebouw onveilig. Met behulp van een hoogwerker is de omvang van de schade in kaart gebracht.

Er raakte niemand gewond bij het incident. Over de totale schade aan het pand is nog niets bekend.

