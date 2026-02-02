Drie jaar cel geëist voor brandstichting Oosterhamriklaan

Groningen – Het Openbaar Ministerie heeft maandag een gevangenisstraf van drie jaar geëist tegen een 52-jarige man die verantwoordelijk zou zijn voor een grote brand in een appartementencomplex aan de Oosterhamriklaan, zo meldt RTV Noord maandag.

De brand ontstond op 2 november 2024 rond 05.00 uur op de begane grond van de flat en sloeg snel over naar de hoger gelegen woningen. In totaal kwamen 63 appartementen en hun bewoners in gevaar. Het volledige complex werd ontruimd en ambulancepersoneel heeft alle bewoners gecontroleerd. Meerdere personen zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Foto's