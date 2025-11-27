E-tickets voor `De 112GroningenDag` op 13 juni 2026 vanaf nu te bestellen

Groningen – De `grootste en mooiste 112Dag van het noorden` komt terug. Dit melden we vanuit de redactie van 112Groningen. Op zaterdag 13 juni 2026 vindt voor de vijfde keer de 112GroningenDag plaats in de MartiniPlaza. Verschillende hulpverleningsinstanties waaronder ANWB medische drone(nieuw) , Defensie, Groningen, Douane, Toezicht en handhaving, Ambulancezorg Groningen, UMCG ambulancezorg, Justitie (IBT) , DV&O (Dienst vervoer & ondersteuning), cellenbus, Truckberging Groningen-De2Kolommer, Rode Kruis, Sanquin, Reddingsbrigade, Security-noord, Poort Hoogkerk en nog vele anderen zullen aanwezig zijn. Er is weer veel animo en enthousiasme bij standhouders. We zijn er trots op dit te kunnen melden aan jullie als kijkers/bezoekers/ adverteerders.

De 112GroningenDag trok tijdens de vorige edities veel bezoekers. Kinderen tot 4 jaar hebben in 2026 gratis entree. De 112GroningenDag zal deze editie ook weer willen samenwerken met de Stadjerspas (info hierover volgt later in 2026). De Stadjerspas is een initiatief van de Gemeente Groningen voor mensen met een laag inkomen. Een evenement voor jong & oud. Zet nu vast in je agenda !

De 112GroningenDag is naast de aanwezige hulpverleningsinstanties ook een leerzame dag voor jong en oud. Tijdens de 112Dag zullen er weer talrijke bedrijven voor u klaar staan met informatie over ieders dagelijkse veiligheid. Wij zullen van sommige hulpverleningsinstanties waaronder de Politie(LE, landelijke Eenheid) begin 2026 bericht krijgen of men ook weer mee gaat doen aan de 5e editie van de 112GroningenDag.

Wat kan je als burger echt doen op het moment dat er echt iets misgaat? Wie bel je nou dan eigenlijk? Tijdens de 112GroningenDag kunt u deze vragen gericht stellen aan verschillende hulpverleningsinstanties. Zo weet u precies wat te doen in het geval van een calamiteit of noodgeval. Ook zullen verschillende bedrijven laten zien wat ze in huis hebben. De USAR en KNRM Lauwersoog hebben helaas andere verplichtingen op die dag, we zoeken alternatieven daarvoor en geeft ook eventueel ruimte voor nieuwe dingen. Volg ook 112GroningenDag2026 Facebook

Organisator Martin Nuver en medeorganisator Robert van der Veen hebben ook voor de 5e editie alle vertrouwen op een spectaculaire dag. De 112Dag wordt dankzij de grote animo en alle enthousiaste reacties van standhouders gezien als een groot succes. Video hier.

Wij houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. Wij zullen dit via onze website 112Groningen.nl doen. De organisatie stelt u via die weg in 2026 aan vele partijen voor. De 112GroningenDag gaat in 2026 voor de tweede keer werken met een online kaartverkoop. Wij introduceren de online verkoop zodat u tijdens de dag niet lang in de rij hoeft te staan. Na het grote succes van de vorige editie heeft de organisatie alle feedback meegenomen en verbeteringen doorgevoerd. Om de twee jaar is het evenement geweest vanaf 2016, op 2020 na i.v.m. Corona werd het toen afgelast.

De 112GroningenDag wordt ook in 2026 mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor A&S Vancare (www.asvancare.nl ) en subsponsor 101BHV.nl (www.101bhv.nl ). Kom jij ook?

Standhouders gezocht:

We willen ook altijd vernieuwen. Heeft u na het zien van dit bericht interesse om ook standhouder te worden of wilt u extra informatie over de Veiligheidsmarkt? Neem dan contact op over de kosten (voorwaarden) met Martin Nuver via [email protected]. De organisatie is nog opzoek naar nieuwe deelnemers voor de Veiligheidsmarkt. Zie ook editie 2024.

Let op: We zoeken geen cateraars, dat verzorgt Edens catering, de vaste partner van Martiniplaza. Ook geen BHV en EHBO bedrijven meer, die zijn er al.

Algemene informatie:

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!!

Locatie: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 te Groningen

E-Tickets vanaf nu te bestellen:

Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni.

Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (+ 1,00 E service kosten Martiniplaza) Bestel vanaf nu hier je kaarten online

Stadjerspas: Prijs wordt: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code.

Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,75 e per uur(op 16-11-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier)

Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren.

