KNMI waarschuwt voor zware windstoten in Groningen

Groningen – Het KNMI waarschuwt op maandag voor zware windstoten. Voor de provincie Groningen is er door het meteorologisch instituut een code geel afgekondigd.

De waarschuwing geldt maandag vanaf 18.00 uur. “In de avond komen in het noordelijk kustgebied en rond het IJsselmeer zware windstoten tot ongeveer 80 kilometer per uur voor”, meldt het KNMI. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hier hinder van ondervinden.”

Naast Groningen geldt de waarschuwing ook voor Friesland, Flevoland, Noord-Holland en het IJsselmeer- en Waddengebied. In Groningen blijft code geel van kracht tot maandagavond 23.00 uur.

