Jaarlijkse truckrun Nienoord Truckers brengt grote glimlach bij cliënten De Zijlen

Leek / Nuis – De jaarlijkse truckrun van de Nienoord Truckers is vandaag van start gegaan in Nuis en is na een mooie rit geëindigd in Leek. Ruim 240 vrachtwagens namen deel aan de rit om cliënten van zorgorganisatie De Zijlen een onvergetelijke dag te bezorgen.

Toeterende trucks door de dorpen

De verstandelijk beperkte deelnemers genoten volop van de rit in de vrachtwagens, die toeterend door de dorpen reden. Langs de gehele route stonden veel mensen te zwaaien naar de passerende trucks. Het evenement wist bij de cliënten een grote glimlach op het gezicht te toveren.

Truckshow en livemuziek tot 17.00 uur

Na de rit is het feest nog niet voorbij. Op het evenemententerrein in Leek is vanmiddag tot 17.00 uur een truckshow te bewonderen, aangevuld met livemuziek.

