Ree overleden nadat dier te water raakte in Stadskanaal

Stadskanaal – De brandweer van Stadskanaal is zaterdag uitgerukt voor een ree die te water was geraakt aan de Unikenstraat in Stadskanaal. Het dier overleed uiteindelijk door uitputting.

Een automobiliste die vanuit Stadskanaal richting Wildervank reed, zag de ree in het water zwemmen en sloeg alarm. Samen met buurtbewoners probeerde zij het dier te helpen door de kop boven water te houden. Door de steile slootkant lukte het echter niet om de ree zelfstandig uit het water te krijgen.

Toen de brandweer arriveerde, bleek het dier al ernstig verzwakt. Kort daarna overleed de ree alsnog. De brandweer heeft het dier meegenomen.

Buurtbewoners geven aan dat reeën vaker in het water terechtkomen, maar door steile of gladde oevers niet meer op eigen kracht uit het kanaal kunnen komen. Volgens hen moet de brandweer geregeld uitrukken om dieren te redden, al loopt dat niet altijd goed af zoals in dit geval.

Foto’s geleverd door: DennieGaasendam Fotografie

