Twee hennepkwekerijen opgerold in Midden-Groningen

Regio – In de gemeente Midden-Groningen zijn onlangs twee hennepkwekerijen ontmanteld.

Dit onderzoek kwam onder andere op gang dankzij meldingen via Meld Misdaad Anoniem (MMA). Deze tips zijn van grote waarde.

Vermoeden van een hennepkwekerij?

Ga nooit zelf op onderzoek uit en confronteer niemand.

Zie of vermoed je iets verdachts?

Bel 112 bij spoed

Bel 0900-8844 voor de politie

Of meld anoniem via MMA: 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl

Waarom hennepkwekerijen gevaarlijk zijn:

• Groot brandgevaar door illegale stroomaansluitingen

• Kans op kortsluiting en explosies

• Gezondheidsrisico’s door schimmels en chemicaliën

• Vergroot risico op ondermijnende criminaliteit en onveilige situaties in de buurt

Samen zorgen voor een veilige woonomgeving. Zie je iets wat niet klopt? Meld het.

Foto's