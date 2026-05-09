Man aangehouden met drugs en contant geld op N360

Wirdum – De politie heeft woensdagmiddag een 43-jarige man uit de gemeente Eemsdelta aangehouden op de N360 tussen Wirdum en Ten Post. In de auto van de man werden drugs, pillen en een groot geldbedrag aangetroffen.

De automobilist trok de aandacht van agenten doordat één van de kentekenplaten slecht leesbaar was. Tijdens de daaropvolgende controle bleek dat het rijbewijs van de man was geschorst. Ook testte hij positief op drugsgebruik na een speekseltest.

Bij verdere controle troffen agenten ongeveer 40 gram hard- en softdrugs aan, evenals meerdere strips met pillen en circa 1.100 euro aan contant geld. Zowel de drugs als de auto van de verdachte zijn in beslag genomen.

De man is overgebracht naar het cellencomplex in Groningen, waar hij wordt verhoord. Over eventuele aanvullende verdenkingen heeft de politie nog niets bekendgemaakt.

De politie benadrukt alert te blijven op signalen van drugshandel en roept inwoners op verdachte situaties te melden via de politie of anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Meer informatie over signalen van criminaliteit is te vinden op Houd Misdaad Uit Je Buurt.

