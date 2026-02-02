Muis gevangen in Beatrix Kinderziekenhuis, maar verpleegafdeling blijft week langer dicht

Groningen – De verpleegafdeling in het Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG waar vorige week muizen werden gezien, blijft een week langer dicht. Zaterdagochtend heeft de plaagdierenbestrijder van het ziekenhuis een muis gevangen, maar uit voorzorg blijven de vallen nog even staan.

Het gaat om afdeling M4, waar onder anderen kinderen liggen met stofwisselingziekten en longproblemen. De kinderen kunnen ondertussen op andere afdelingen verblijven, vertelt woordvoerder Marjolein te Winkel van het UMCG. Lees verder op RTVNoord.nl

