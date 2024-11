Zeer grote brand Oosterhamriklaan, man (50) aangehouden als verdachte brandstichting (Video)

Groningen- Aan de Oosterhamriklaan is vrijdag op zaterdagnacht rond 05:25 uur een zeer grote woningbrand uitgebroken. Er kwam veel brandweer ter plaatse. Grip1 werd gegeven.

Er werd flink opgeschaald. Minimaal. Een persoon was ook korte tijd vastgebonden(geboeid) door de politie aan een lantaarnpaal, hij is verdachte van brandstichting, later werd hij aangehouden en meegenomen. Lees ook VR.

Update 1 brandweer: In een flatgebouw, waar ook senioren in wonen, is deze ochtend brand ontstaan op de begane grond. De brand zorgde voor veel rook. Omdat er veel mensen ontruimd moeten worden is er opgeschaald naar zeer grote brand.

Update 2:

De bewoners werden tijdelijk opgevangen in nabijgelegen flats. Ook het Rode Kruis(NHT team, noodhulp team) kwam ter assistentie. Dat gebeurt niet vaak dat ze worden opgeroepen.

Update 3:

Een 50-jarige man uit Groningen is aangehouden op verdenking van brandstichting in een woning aan de Oosterhamriklaan in Groningen. Zaterdagochtend 2 november is in een flatgebouw, waar ook senioren wonen, brand ontstaan op de begane grond. De brand zorgde voor veel rook, hitte en schade.

Omdat er veel mensen ontruimd moesten worden, is er groots opgeschaald. Meerdere eenheden van de politie en brandweer hebben ervoor gezorgd dat alle mensen uit hun woningen zijn gehaald. Zij zijn allemaal nagekeken door de ambulance. Enkele personen zijn als gevolg van het inademen van rook overgebracht naar het ziekenhuis.

De man die wordt verdacht van brandstichting is overgebracht naar het cellencomplex. Zijn rol en betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht. Het politieonderzoek gaat verder. Zo doet de Forensische Opsporing sporenonderzoek en spreken we met getuigen. Video hier.

Inmiddels zijn de woningen weer vrijgegeven in Groningen. De rook heeft voor veel schade gezorgd. Twee woningen zijn onbewoonbaar.

Laatste update 09:47 uur

Foto's

Video

