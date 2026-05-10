Meerdere bestuurders betrapt op rijden onder invloed tijdens controles

Groningen/Drenthe – Zaterdagavond en de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie op meerdere locaties verkeerscontroles gehouden gericht op rijden onder invloed. In totaal werden ongeveer dertig voertuigen gecontroleerd. Daarbij zijn meerdere bestuurders aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.

Bestuurder betrokken bij ongeval in Marum:

In Marum raakte gisteravond een bestuurder betrokken bij een eenzijdig ongeval nadat hij onwel was geworden. Omdat het vermoeden bestond dat de 24-jarige bestuurder onder invloed van drugs verkeerde, is in het ziekenhuis bloed bij hem afgenomen voor nader onderzoek.

Meerdere automobilisten onder invloed van alcohol:

Tijdens de controles liepen meerdere bestuurders tegen de lamp wegens rijden onder invloed van alcohol. Het ging om:

een 56-jarige inwoner uit de gemeente Noordenveld, die 285 UGL blies;

een 55-jarige inwoner uit Achtkarspelen, die 345 UGL blies;

een 24-jarige inwoner uit Groningen, die 340 UGL blies.

Alle bestuurders kregen een proces-verbaal. De zaken worden doorgestuurd naar het Centraal Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM).

Bloedonderzoek na verdenking van alcohol- en drugsgebruik:

Ook een 18-jarige inwoonster uit de gemeente Westerkwartier werd aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Omdat zij op het politiebureau niet goed kon blazen, is bloed bij haar afgenomen. Dit wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De uitslag volgt op een later moment.

Daarnaast hield de politie nog een 23-jarige bestuurder aan op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Ook van hem is bloed afgenomen voor verder onderzoek.

Politie waarschuwt:

De politie benadrukt dat rijden onder invloed grote risico’s met zich meebrengt, zowel voor bestuurders zelf als voor andere weggebruikers.

“Ga je de weg op? Laat alcohol en drugs dan staan.”

