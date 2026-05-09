Fietser gewond na botsing met fatbike in Groningen

Groningen – Op de Emingaheerd in Groningen heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen een fietser en een bestuurder van een fatbike.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De fietser raakte gewond en is in een ambulance behandeld. Over de ernst van het letsel is niets bekend.

Door het ongeval was het fietspad deels gestremd, wat zorgde voor enige hinder voor passerend verkeer. De fatbike liep voor zover bekend beperkte schade op.

Volgens omstanders lijkt het erop dat de fietser alcohol had gedronken. Of dat daadwerkelijk een rol heeft gespeeld bij het ongeval, is nog niet bevestigd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.

