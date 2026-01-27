Overig

A&S Vancare: Baas in eigen bus, komend weekend online

27 januari 2026, 11:09
Deel dit artikel
Redactie 112Groningen, reclame

Kolham – Kijk eind deze week exclusief online bij A&S Vancare de allereerste aflevering van hun nieuwe video serie.

Schrijf je in en mis niets van Baas in eigen bus: https://asvancare.nl/nieuwsbrief/

  • De nieuwe video serie heet Baas in eigen bus
  • Elke aflevering onderzoeken wij een andere bus
  • We kijken welke bedrijfswagen(inrichting) het beste past bij jouw werk
  • We onderzoeken de maatvoering, beschikbare ruimte en vormen van de laadruimte
  • In de aflevering maken we verschillende inbouwtekeningen om de kijker en vakman waarde te geven en te inspireren
  • De ontwerpen kunnen makkelijk en eenvoudig worden gedownload
  • De allereerste aflevering gaat over de nieuwe Kia PV5 Cargo

De eerste aflevering staat komend weekend online op het YouTube kanaal van A&S Vancare

A&S Vancare is dit jaar ook Hoofdsponsor van de 112GroningenDag op zaterdag 13 juni, kom jij ook?

Foto's

Deel dit artikel