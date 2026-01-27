A&S Vancare: Baas in eigen bus, komend weekend online

Kolham – Kijk eind deze week exclusief online bij A&S Vancare de allereerste aflevering van hun nieuwe video serie.

De nieuwe video serie heet Baas in eigen bus

Elke aflevering onderzoeken wij een andere bus

We kijken welke bedrijfswagen(inrichting) het beste past bij jouw werk

We onderzoeken de maatvoering, beschikbare ruimte en vormen van de laadruimte

In de aflevering maken we verschillende inbouwtekeningen om de kijker en vakman waarde te geven en te inspireren

De ontwerpen kunnen makkelijk en eenvoudig worden gedownload

De allereerste aflevering gaat over de nieuwe Kia PV5 Cargo

De eerste aflevering staat komend weekend online op het YouTube kanaal van A&S Vancare

A&S Vancare is dit jaar ook Hoofdsponsor van de 112GroningenDag op zaterdag 13 juni, kom jij ook?

