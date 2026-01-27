A&S Vancare: Baas in eigen bus, komend weekend online

Kolham – Kijk eind deze week exclusief online bij A&S Vancare de allereerste aflevering van hun nieuwe video serie.
- De nieuwe video serie heet Baas in eigen bus
- Elke aflevering onderzoeken wij een andere bus
- We kijken welke bedrijfswagen(inrichting) het beste past bij jouw werk
- We onderzoeken de maatvoering, beschikbare ruimte en vormen van de laadruimte
- In de aflevering maken we verschillende inbouwtekeningen om de kijker en vakman waarde te geven en te inspireren
- De ontwerpen kunnen makkelijk en eenvoudig worden gedownload
- De allereerste aflevering gaat over de nieuwe Kia PV5 Cargo
De eerste aflevering staat komend weekend online op het YouTube kanaal van A&S Vancare
A&S Vancare is dit jaar ook Hoofdsponsor van de 112GroningenDag op zaterdag 13 juni, kom jij ook?
