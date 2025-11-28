A&S Vancare uit Kolham is ook in 2026 weer trotse hoofdsponsor van de 112GroningenDag

Kolham – A&S Vancare uit Kolham is ook in 2026 weer de trotse hoofdsponsor van de 112GroningenDag.

We zijn daar enorm blij mee. De vijfde editie van de 112GroningenDag vindt plaats op zaterdag 13 juni 2026, van 10.00 tot 17.00 uur in en om de Martiniplaza in Groningen.

Wij zijn bijzonder verheugd met al onze sponsoren en partners. Mede dankzij A&S Vancare blijft de 112GroningenDag laagdrempelig toegankelijk voor iedereen.

Over A&S Vancare:

A&S Vancare brengt vakmensen verder. Dat doen we door iedere vakman en vakvrouw in te richten op morgen. Met onze maatwerk systeemoplossingen creëren wij toekomstbestendige bedrijfswageninrichtingen voor elke branche. Zo maken we werken op locatie duurzamer, productiever en vooral leuker.

De afgelopen jaren hebben we al veel professionals verder mogen brengen, van hulpdiensten tot technische dienstverleners en organisaties zoals 101BHV, de Dierenambulance Groningen en de Dierenbescherming.

Bent u benieuwd naar hoe wij dat doen? Kijk op www.asvancare.nl of kom langs bij onze stand op 13 juni 2026!

Tijdens de 112GroningenDag kun je genieten van spectaculaire demonstraties van diverse hulpdiensten en een grote veiligheids- en informatiemarkt.

Je bent van harte welkom!

In december stellen we ook de Subsponsor voor: 101BHV.nl, en vanaf Januari / Februari 2026 stellen we alle andere deelnemende partijen aan u voor op de website en de social media kanalen van ons. Volg darvoor ook 112GroningenDag2026 Facebook

Algemene informatie:

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!!

Locatie: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 te Groningen

E-Tickets zijn ook vanaf nu te bestellen:

Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni.

Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (+ 1,00 E service kosten Martiniplaza) Bestel vanaf nu hier je kaarten online

Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code.

Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,75 e per uur(op 16-11-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier)

Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren.