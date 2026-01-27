Foto`s vrijgegeven: Gemeentehuis Winschoten was doelwit explosie, tips gezocht

Winschoten – Na een opzettelijk veroorzaakte explosie bij het gemeentehuis van Oldambt in Winschoten, in de nacht van 27 op 28 november 2025, roept de politie de hulp van het publiek in om de dader te achterhalen. De verdachte reed vermoedelijk in een donkerkleurige Ford Fiesta uit bouwjaar 2014. Maandagavond was het bij Opsporing Verzocht.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe rond 01.30 uur een zware explosie plaatsvindt bij de bezoekersingang van het gemeentehuis. Door de ontploffing ontstond brand en raakte het pand fors beschadigd. Uit onderzoek blijkt dat gebruik is gemaakt van zwaar, illegaal vuurwerk (een zogenoemde Cobra), in combinatie met een brandbare vloeistof.

Op camerabeelden uit de omgeving is naast een kleine, donkere auto ook een persoon te zien die kort vóór de explosie richting het gemeentehuis loopt. Direct na de ontploffing is te zien en te horen dat iemand wegrent en dat een auto wordt gestart.Youtube staat nog niet online.

Volgens de recherche gaat het zeer waarschijnlijk om een donkerkleurige Ford Fiesta uit 2014. Een voertuig dat aan deze beschrijving voldoet, werd korte tijd later vastgelegd op camerabeelden op de Schonfeldsingel in Winschoten.

Weet u meer over de explosie, een mogelijke aanleiding of het motief? Heeft u informatie over de verdachte, de Ford Fiesta, of over wie in de nacht van 27 op 28 november over dit voertuig beschikte? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 09008844.

Zaaknummer: 2025321767

