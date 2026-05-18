Opsporing Verzocht besteedt maandagavond aandacht aan een mishandeling

Groningen – Het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht besteedt maandagavond aandacht aan de mishandeling bij het Groninger Museum, die in de nacht van 11 januari plaatsvond op de H.N. Werkmanbrug.

Het slachtoffer raakte rond 06.00 uur, na het stappen, in gesprek met twee jonge mannen die op de brug stonden. Kort daarna werd hij door het duo mishandeld. Op camerabeelden is ook een derde man te zien, die vlak voor het incident wegliep. Mogelijk heeft hij gezien wat eraan voorafging of weet hij wie de verdachten zijn. De politie komt daarom graag met hem in contact.

De politie publiceerde begin april al herkenbare beelden van de verdachten en een belangrijke getuige, maar dat leidde nog niet tot aanhoudingen. Getuigen en mensen met informatie kunnen zich melden via de Opsporingstiplijn (0800-6070), een online tipformulier of anoniem via Meld Misdaad Anoniem.

Opsporing Verzocht is maandag vanaf 21.15 uur te zien op NPO 2.

