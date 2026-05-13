De Bajesdag in Veenhuizen is op zaterdag 23 mei 2026

Veenhuizen(Drenthe) – Het Gevangenismuseum organiseert zaterdag 23 mei 2026 weer een Bajesdag, een dag vol demonstraties en unieke kijkjes achter de schermen bij uniformberoepen. Ervaar wat er gebeurt als je de wet overtreedt: van politieonderzoek tot rechtszaak, van detentie tot vrijlating én daarna.

Bekogel de gevangenis-ME(IBT), laat je besnuffelen door een drugshond, woon een echte rechtszaak bij en neem een kijkje in een cellenbus of een echte gevangenis. Wij zijn er ook weer bij voor een reportage.

Hoe zien de werkzaamheden van al deze uniformberoepen er nu echt uit? Wat gebeurt er als je de wet overtreedt? Volg het pad van politieonderzoek tot rechtszaak, van detentie tot vrijlating. Een boeiend dagje uit, leerzaam, interessant en leuk voor alle leeftijden. Zie ook editie 2025.

Kun je er niet bij zijn 23 mei, kom dan 13 juni bij de 112GroningenDag, daar zijn ook het IBT aanwezig en de grote cellenbus.

