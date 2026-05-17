Meisje (12) is weer terecht, update

Assen – De 12-jarige l. is sinds zondagmiddag 17 mei 2026 vermist uit Assen. Zij is die dag voor het laatst gezien aan de Weidebeemd in Assen. Ze vertrok daar op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. Het is onbekend of ze deze nog bij zich heeft. Mogelijk is ze nog in Assen maar de politie houdt er ook rekening mee dat zij mogelijk richting een omliggend dorp of bijvoorbeeld richting Groningen is gegaan.

Op het moment van vertrek droeg ze een zwarte trui.

update 01:20 uur; Het vermiste meisje uit Assen is in goede gezondheid aangetroffen. Wij hebben haar afbeelding verwijderd en vragen je dat ook te doen. Iedereen bedankt voor het meekijken.

