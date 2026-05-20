De Groningse woningmarkt in 2026: wat moet je weten als koper?

Groningen – Huizen die binnen enkele dagen weg zijn, biedingen ruim boven de vraagprijs en een krapte-indicator die nauwelijks ruimte laat.

De woningmarkt in Groningen trekt volop de aandacht, en niet zonder reden. Voor wie hier een woning wil kopen, is het goed om te weten hoe de markt er echt voor staat.

Krapte en concurrentie: hoe zit de markt in Groningen in elkaar?

Groningen laat momenteel een van de sterkste prijsstijgingen van alle Nederlandse provincies zien. Waar de landelijke markt na de renteomslag eerst afkoelde en daarna herstelde, is in Groningen sprake van een opvallend krachtige inhaalslag. In zo’n markt heb je als koper weinig tijd om te twijfelen. Een goede aankoopmakelaar in Groningen weet precies wat een woning realistisch waard is, kent de lokale prijsverhoudingen en helpt je een onderbouwd bod neer te leggen voordat een ander je voor is.

Welke wijken zijn populair en wat doet dat met de prijzen?

Het woningaanbod in Groningen blijft krap, vooral in populaire wijken zoals de binnenstad, Helpman en de Schildersbuurt. In delen van Helpman en De Held is nog steeds sprake van lichte prijsdruk door aanhoudende vraag. Nieuwbouwprojecten in Meerstad en De Suikerzijde moeten voor verlichting zorgen, maar de vraag blijft groter dan het aanbod. Dat betekent dat aantrekkelijke woningen snel verkocht worden, vaak met meerdere biedingen tegelijk.

Kopers uit de Randstad en andere dure stedelijke gebieden wijken in toenemende mate uit naar Noord- en Oost-Nederland. Groningen profiteert van dit verschuivende woon- en werkpatroon. Dat zorgt voor extra concurrentie, ook in wijken die voorheen wat rustiger waren op de markt.

Slim kopen in een krappe markt

Wie een woning wil kopen in Groningen, doet er goed aan om goed voorbereid te zijn. Dat begint bij weten wat je financieel kunt. Met een krapte-indicator van 1,3 en een gemiddelde verkoopsnelheid van 24 dagen moeten kopers razendsnel handelen en vaak diep in de buidel tasten. Wie dan nog moet uitzoeken wat zijn hypotheekmogelijkheden zijn, is al te laat.

Bij Wildveen werken ze samen met Hypotheek Visie Groningen en Zuidlaren, zodat je hypotheek en aankoopbegeleiding goed op elkaar aansluiten.

Goed voorbereid de markt op

De Groningse woningmarkt vraagt om snelheid en kennis. Zorg dat je weet wat je kunt bieden, ken de wijk en zorg dat je financiering klaarstaat. Dan vergroot je de kans dat het volgende huis dat je bezichtigt, ook het huis wordt waar je straks de sleutel van krijgt.

