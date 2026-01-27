Ook een`Focus Flitser` bij de Blijhamsterweg geplaatst

Winschoten – Automobilisten die tijdens het rijden hun mobiele telefoon vasthouden, lopen sinds vorige week het risico op een boete van 430 euro op de Blijhamsterweg. Daar is een zogenoemde focusflitser geplaatst, vergelijkbaar met die op de N46 bij Zuidwolde. Deze flitser is speciaal ontwikkeld om het gebruik van smartphones achter het stuur te detecteren.

De gemaakte beelden worden doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), waar een boa beoordeelt of de bestuurder daadwerkelijk een telefoon in de hand had.

Telefoneren of appen achter het stuur wordt dan ook sterk afgeraden. Gebruik je je telefoon toch, dan mag dat alleen in een houder en zonder deze vast te houden. De veiligste optie blijft het gebruik van een carkit.

