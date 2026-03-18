Specialisme Technische Hulpverlening(STH) komt 13 juni + Plattegrond en deelnemers info

Regio – Vanaf nu tot 13 juni 2026 stellen we de meeste deelnemers van de 112GroningenDag aan u voor.

Ongeveer 51 instanties zijn die dag aanwezig. Het STH team Drachten is ook aanwezig. De eerste keer dat ze meedoen bij ons evenement in de Martiniplaza. Een mooie specialistisch team dat hun werk laat zien. Ook staat hieronder de nieuwe plattegrond en legenda.

Drachten – Op 7 december 2019 vond er kort na 15:00 uur een gasexplosie plaats in een steakhouse in Coevorden. Daarbij stortte het hele pand in. Er ligt een kind onder het puin. De brandweer van Coevorden en Schoonebeek zijn ter plaatse ingezet en hebben een begin gemaakt met het redden van het onder het puin bekneld zittende kind. Omdat het pand onstabiel is, worden STH-teams Noord en Oost gealarmeerd. Zij helpen met hun gereedschap, kennis en expertise om het jongetje te bevrijden.

Dit was een voorbeeld van een succesvolle inzet van het Specialisme Technische Hulpverlening uit Drachten. Deze specialistische teams worden ingezet bij incidenten waarbij instorting dreigt of de slachtoffers met de standaard basisinzet niet te bereiken zijn. Het gaat hier om incidenten die zich zelden voordoen, maar waarvan de impact bijzonder groot is. Om efficiënt en effectief bij dergelijke incidenten op te treden, is het Specialisme Technische Hulpverlening (STH) op landelijk niveau georganiseerd.

STH is een specialisatie van de basisbrandweerzorgtaak technische hulpverlening. Incidenten op dit gebied worden vanuit de basisbrandweerzorg uitgevoerd en opgeschaald. In die gevallen waar kennis, technieken/of materialen in de basisbrandweerzorg onvoldoende of niet beschikbaar zijn, wordt een STH-team ingezet.

Specialistische teams Het werken op locaties waar instortingsgevaar dreigt, vraagt veel kennis en expertise. Bouwtechnisch inzicht, een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en oplossingsgericht werken zijn belangrijke vaardigheden. Daar worden onze collega’s, zowel beroeps als vrijwillig, van het Specialisme Technische Hulpverlening speciaal op getraind. Een STH-team bestaat uit vijf reddingswerkers, twee logistiek ondersteuners, een teamleider en een plaatsvervangend teamleider. Materieel en ondersteuning De teams beschikken over speciale zoekapparatuur om slachtoffers te lokaliseren onder het puin. Ze hebben gereedschap en materieel om de bouwconstructie te stabiliseren en een redweg te creëren. Wanneer de STH-teams ondersteuning nodig hebben vanwege de complexiteit of de grootte van een incident, dan kunnen ze de hulp in roepen van Dit is een externe pagina USAR.NL of onze Duitse collega’s van de Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW). Alarmering en opkomsttijden Een STH-team kan op verschillende manieren worden gealarmeerd: de regio waar het incident plaatsvindt (bronregio), doet via de Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag (GMK DH) een verzoek voor STH-inzet of vraagt een advies. Mocht de bronregio een STH-regio zijn, dan alarmeert de regio zelf en informeert de GMK DH over de directe inzet. Het kan ook zijn dat Hollands Midden, de coördinerende STH-regio, contact opneemt met de bronregio om te onderzoeken of een STH-inzet wenselijk is. Ook het Nationaal CrisisCentrum (NCC) kan contact opnemen met de GMK DH voor een STH-inzet. Bij een alarmering rukt de teamleider STH binnen 15 minuten uit en hij is binnen 75 minuten ter plaatse. Het STH-team rukt binnen 30 minuten uit en is binnen 90 minuten ter plaatse. Deelnemers: Plattegrond, Legenda 2026, 13 juni 2026, Plattegrond binnen & buiten. Binnen is 1 vakje 1m2. Deelnemers: 1A/ Douane 1B/ Douane buiten 2/ EHBO Groningen 3/ Hartslag.nu 4/ FC Groningen, EHBO team 5/ Lotuskring Noord-Drenthe 6/ BHV Store 7/ Mendo Dier, hulp voor slachtoffers (mens & dier) huiselijk geweld 8/ BOB Team, onder voorbehoud 9/A RHGD, Reddingshonden, binnen in de foyer. 9/B RHGD buiten, communicatie voertuig 10/ NNMG, Modelbouw Groep 11/ Special Death Care 12/ A & S Vancare, Hun zijn de Hoofdsponsor van de 112GroningenDag 13/ Univé Noord Nederland 14/ Het Ambulanceplein: Daar staan verdeeld: -Ambulancezorg Groningen -UMCG Ambulance – MMT voertuig -SEH UMCG (spoedopvang Eerste Hulp) & Micu (Mobiel Intensive Care Unit) -Droneteam ANWB/ UMCG -Wensambulance – Dok Noord (Huisartsen spoedpost Groningen) – Kijlstra, (NTS/ Nederlandse Transplantatie Stichting) (Ze komen met: Audi A6 en ZUT-bus, onder voorbehoud inzetten) 15/ Sportvis Unie/ Boa`s 16/ Reddingsbrigade Groningen 17/ Provincie Groningen (Veiligheidsstraat) 18/ Defensie Plein, Waaronder aanwezig: – Marine Roadshow, klimwand enz. -Militairen – Natres -KMar -DBBO (Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie) 18B/ Plek voor eventueel voertuig Defensie 19/ Rope Access Noord, Veilig werken op hoogte 20/ DV&O, Dienst Vervoer en Ondersteuning, Justitie 21/ 101BHV.nl , de Sub Sponsor van de 112GroningenDag 22/ Security Noord, Beveiligingsbedrijf 23/ Dierenambulance Groningen, Stad. 24/ Roossien Kolham, Safecaddy, Veiligheid 25/ Stadstoezicht Gemeente Groningen 26/ Arrestantentaken Groningen Noord-Nederland 27/ Politie, LE, Landelijke Eenheid & Varen doe je samen. 28/ Veilig Thuis Groningen 29/ Meldkamer Noord Nederland & Burgernet Groningen 30/ Bruinekool, Model auto`s hulpdiensten enz., op schaal 31/ Trigion, Beveiligingsbedrijf 32/ Sanquin , bloedvoorziening 33/ Rijkswaterstaat 34/ Brandweer Groningen/ VR Groningen/ Jeugdbrandweer 35/ Bandwondenstichting Nederland 36/ DTS Grijpskerk 37/ Springkussen speelplein & Clown Marco 38/ Stichting brandweer oldtimers 39/ Politie Porsche 911, uit 1973 40/ Demoveld, buitenterrein, achter terrein. 41/ THW, Papenburg Duitsland 42/ Dierenambulance Oost Groningen 43/ Horeca, broodje ! 44/ Horeca, Of je Worst lust ! Slagerij Hofman 45/ De2Kolommer, Bergingsbedrijf uit Farmsum (17 x 10 meter) 46/ Polygon Nederland, werkt samen met Salvage (Calamiteiten) 47/ Enexis, Wietcontainer, voorlichting en meer. 48/ Poort Hoogkerk, Bergingsbedrijf 49/ Ziegler BV, Winschoten, brandweer voertuigen 50/ Bosbrandweer uit Niebert 51/ Sar Nederland 52/ Pako`s Pompservice & Jeugdbrandweer(assistentie waterspel) 53/ Stichting Veteranen Search Team 54/ STH Team Drachten, Specialisme Technische Hulpverlening 55/ Rode Kruis & Noodhulpteam 56/ Fotobooth van de Fotofabriek.nl, herinnering aan de 112GroningenDag (in de Borgmanhal) Terugblik editie 4: Zie ook editie 2024. Algemene informatie: Wat: 112GroningenDag Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!! Locatie: Bij de Martiniplaza, aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen E-Tickets zijn vanaf nu te bestellen: Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni. (ook wij hebben helaas te maken met de gestegen kosten) Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code. Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren. Volg ook 112GroningenDag2026 Facebook

