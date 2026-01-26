112GroningenDag deelnemer: Polygon is ook 13 juni 2026 aanwezig

Groningen – Vanaf nu tot 13 juni 2026 stellen we de meeste deelnemers van de 112GroningenDag aan u voor. Ongeveer 51 instanties zijn die dag aanwezig. Bij brand en waterschade komt veel kijken. Wie gaat het opruimen of schoonmaken? Wie gaat het water opzuigen?

Wij van Polygon zijn er dan voor u.

Om de eerste werkzaamheden na een brand-, storm- of waterschade uit te voeren.

Ze worden ingeschakeld door de Stichting Salvage om gelijk binnen een uur op locatie te zijn en een schadestop te creëren. We stellen inboedel veilig en halen het zo nodig uit de woning voor tijdelijke opslag. We verrichten globale schoonmaakwerkzaamheden. We bieden een luisterend oor en vertellen u meer over het verloop van het herstelproces. Verzekeringmaatschappijen schakelen ons dagelijks in om gedupeerden bij te staan en te ondersteunen na brand-, storm- of waterschade. Wij staan 24/7 en 365 dagen per jaar klaar om u te helpen.

Polygon is specialist in:

Waterschade herstel

Brandschade herstel

Grootschalige en complexe claims

Lekdetectie en Reconstructie

Tijdelijke klimaatoplossingen (drogen, verwarmen,

Koelen en ventileren)

Technische reconditionering

Ventilatie- en Vetkanaalreiniging

Schimmel verwijdering

Document herstel

Desinfectie Service

Op de 112dag 13 juni 2026 zullen wij vertellen wat we nog meer voor u kunnen betekenen wanneer er onverhoopt een incident gebeurt.

Zien wij u dan?

Terugblik editie 4: Zie ook editie 2024. Algemene informatie: Wat: 112GroningenDag Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!! Locatie: Bij de Martiniplaza, aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen Hoofdsponsor: ASVancare.nl, subsponsor 101BHV.nl. E-Tickets zijn vanaf nu al te bestellen: Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni. Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code. Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,75 e per uur(op 16-11-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier) Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren. Volg ook 112GroningenDag2026 Facebook

Zie ook , deze Politie Porsche 911 uit 1973 komt ook

