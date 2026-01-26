Update: Crisis bij brandweer in Hoogezand: twee brandweermannen ontslagen +Statement toegevoegd

Hoogezand – Het is crisis bij de vrijwillige brandweer in Hoogezand. Twee brandweermannen, onder wie een ploegchef, zijn` ontslagen vanwege vrouw onvriendelijk gedrag ` aldus de krant 22 januari. In reactie op het ontslag weigert een flink deel van de andere vrijwilligers dienst. Dat meldt DVHN.nl online vorige week.

De twee ontslagen brandweermannen werkten al jaren als vrijwilliger in Hoogezand.

Hun collega’s zijn woensdagavond door de korpsleiding bijgepraat over het ontslag. Daarop hebben uit protest zeker vijftien brandweervrijwilligers besloten hun pieper uit te zetten. Zij zijn daardoor niet beschikbaar voor uitrukken. De brandweerzorg komt niet in het gevaar. Lees alle informatie op DVHN.nl(+bron informatie)

Statement vanuit medewerkers brandweer, update 26-01-26, hoor en wederhoor alsnog, deze ingezonden brief is naar alle media namens medewerkers brandweer Hoogezand:

Vanuit onze betrokkenheid en verantwoordelijkheid als brandweer voelen wij de noodzaak om duidelijkheid te geven over de situatie rondom Brandweer Hoogezand.

Allereerst benadrukken wij dat het ontslag van de twee betrokken brandweerlieden op geen enkele wijze verband houdt met vrouwonvriendelijk gedrag. Deze suggestie is onjuist en doet geen recht aan de feiten en aan de personen om wie het gaat.

Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat ongepast gedrag altijd bespreekbaar moet zijn en ook moet worden opgepakt. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat dit altijd begint met een open en zorgvuldig gesprek. Het kan en mag niet zo zijn dat op basis van meningen, aannames of geruchten direct wordt overgegaan tot de zwaarste maatregel ontslag, zonder hoor en wederhoor en zonder een zorgvuldig proces.

Daarnaast constateren wij dat het proces dat door de Veiligheidsregio is gevolgd niet de juiste is. Voor dit soort situaties bestaat binnen de organisatie geen duidelijk en vastgelegd protocol, wat heeft geleid tot onrust en een handelwijze die onvoldoende recht doet aan de betrokken brandweerlieden.

De berichtgeving die in de media is verschenen, is uit de context getrokken en deels gebaseerd op interpretaties. Hierdoor is een beeld ontstaan dat niet overeenkomt met de werkelijkheid en dat onnodig schade toebrengt aan mensen. Het is een eenzijdige beeldvorming geschetst door onjuiste aannames

De brandweerlieden die hun pagers hebben neergelegd, hebben dit gedaan omdat zij zich niet veilig voelen door het handelen van de leiding van de Veiligheidsregio Groningen. Deze actie is bedoeld om ruimte en tijd te creëren om na te denken en om te voorkomen dat er tijdens incidenten brandweerlieden worden ingezet die er mentaal niet volledig operationeel inzetbaar zijn.

Wij vinden het van groot belang dat burgers altijd kunnen rekenen op hulp en dat zij die hulp ook voor 100% krijgen van brandweerlieden die met volledige focus en verantwoordelijkheid hun werk doen. Dat is waar wij dag en nacht voor staan, voor de veiligheid van mens en dier.

(ingezonden door een tussenpersoon aan alle media, namens de brandweerlieden, n.a.v. het artikel op Dvhn.nl)

Foto's