Lotuskring Noord Drenthe en Grip5 ook vertegenwoordigd 13 juni

Regio – Vanaf nu tot 13 juni 2026 stellen we de meeste deelnemers van de 112GroningenDag aan u voor.

Lotuskring Noord Drenthe komt zaterdag 13 juni ook weer. Liefst 51 instanties komen die dag. Ze doen ook mee met de grote Multi oefening dat we dit jaar hebben, een Multi-Disciplinaire oefening van 25 minuten met diverse instanties. Grip5 is daarbij ook aanwezig bij hen stand in de foyer.

Lotuskring Noord-Drenthe is een betrokken LOTUS-vereniging met als doel het ondersteunen en versterken van eerste hulp opleidingen. Wij dragen bij aan realistisch en effectief onderwijs voor zowel hulpverleners, medisch professionals als iedereen die te maken kan krijgen met slachtoffers.

Wij doen dit door letsels en ziektebeelden zo natuurgetrouw mogelijk na te bootsen. Deze uitbeeldingen worden uitgevoerd op zowel medisch als didactisch verantwoorde wijze. Daarbij staat niet alleen het letsel centraal, maar ook de mens achter de verwonding. Hulpverleners leren hierdoor niet alleen hoe zij een letsel moeten behandelen, maar ook hoe zij omgaan met het gedrag en de emoties van een slachtoffer.

Onze inzet is erop gericht om cursisten optimaal voor te bereiden op situaties “als het écht is”. Wij hebben ruime ervaring met uiteenlopende organisaties, waaronder BHV-opleiders en defensie, en zijn regelmatig betrokken bij EHBO-examens.

Onze leden zijn deskundig, professioneel en blijven zich continu ontwikkelen door maandelijkse bijscholing. Zo waarborgen wij de kwaliteit en realiteit van iedere oefening.

Samen maken wij eerstehulpverlening levensecht en leerzaam.

E-Tickets zijn vanaf nu te bestellen:

Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni. (ook wij hebben helaas te maken met gestegen kosten)

Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online

Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code.

Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,75 e per uur(op 16-11-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier)

Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren.

