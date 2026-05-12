Hoe blijf je veilig als je online tweedehands spullen koopt?

De digitalisering van onze handel brengt veel gemak, maar heeft helaas ook een donkere keerzijde die de politie en veiligheidsinstanties in Noord-Nederland steeds vaker bezighoudt. Uit recent landelijk onderzoek van het RTL nieuwspanel blijkt dat ruim vier op de tien Nederlanders (42 procent) in de afgelopen drie jaar slachtoffer is geworden van online oplichting of fraude.

Vaak gebeurt dit via populaire tweedehands platformen. De emotionele en financiële impact op slachtoffers is enorm. Het is voor inwoners van Groningen en omstreken daarom actueler dan ooit om uiterst waakzaam te zijn bij online transacties.

De afweging tussen tijd, geld en veiligheid

Wanneer de zolder wordt opgeruimd of het huishouden wordt geminimaliseerd, staan veel mensen voor een keuze. Bij de afweging rondom gratis versus verkopen op marktplaatsen spelen doorgaans de verwachte opbrengst, de milieu-impact en de tijdsinvestering de grootste rol. Uit data blijkt dat het weggeven van een item, inclusief alle heen-en-weer communicatie en het plannen van een ophaalmoment, de gever al snel 20 tot 45 minuten kost. Verkopen kost nog meer tijd en moeite, maar levert financieel wat op voor spullen met een reële doorverkoopwaarde.

Toch ontbreekt er vaak één cruciaal element in deze vergelijking: jouw online en fysieke veiligheid. Zodra je een advertentie plaatst—ongeacht of u iets voor niets wegdoet om afval te verminderen, of een verouderde koffiemachine voor €15 aanbiedt—kun je in het vizier raken van geraffineerde cybercriminelen.

Harde cijfers en de 1-cent truc

De gevolgen van deze oplichting zijn fors. Van de slachtoffers geeft 43 procent aan ‘een beetje geld’ kwijt te zijn geraakt, terwijl 14 procent spreekt van ‘best veel geld’. Een van de meest voorkomende methodes is de zogenaamde betaalverzoekfraude.

Hoe dit in zijn werk gaat, is even simpel als doeltreffend:

Een ‘koper’ toont interesse in je advertentie en gaat akkoord met de prijs.

Om te “controleren of je te vertrouwen bent” of om zogenaamd de verzending te regelen, vraagt de koper je om een verificatiebedrag van €0,01 over te maken.

Je ontvangt een linkje, bijvoorbeeld via WhatsApp.

Deze link leidt niet naar je echte bank, maar naar een perfect nagemaakte phishingsite. Terwijl je inlogt, kijkt de oplichter live mee en haalt vervolgens je bankrekening leeg.

“Oplichters spelen meedogenloos in op het vertrouwen van de burger. Of je nu iets koopt of verkoopt, de stelregel is simpel: klik nooit op betaallinkjes die buiten het platform om worden gestuurd.”

De schijnzekerheid van een helpdesk

Dat de trucs steeds geavanceerder worden, bewijst het verhaal van de 54-jarige Marlies, die onlangs voor ruim €725 werd opgelicht via een populair kledingplatform. Nadat zij kleding te koop aanbood, ontving ze van een geïnteresseerde koper een link naar een nagemaakte productpagina. Om de verkoop af te ronden, moest zij zogenaamd haar creditcard verifiëren via een helpdesk.

De nep-medewerkers communiceerden keurig in het Nederlands, waren vriendelijk en kwamen betrouwbaar over. Ze overtuigden Marlies ervan een pushmelding in haar bank-app goed te keuren. Pas toen haar eigen bank de volgende dag belde wegens verdachte activiteiten, besefte ze dat de ‘helpdesk’ uit fraudeurs bestond. Haar geld was toen al verdwenen.

Concrete tips om veilig te handelen

Om te voorkomen dat je het volgende slachtoffer wordt, is het cruciaal om bepaalde veiligheidsmaatregelen strikt toe te passen. Of je nu spullen gratis weggeeft en afspraken maakt aan de deur, of dure elektronica verkoopt:

Communiceer en betaal altijd binnen het platform: Ga niet in op verzoeken om via WhatsApp of e-mail verder te praten. Zolang je via de officiële berichten-app van het handelsplatform communiceert, laat je minder sporen achter voor criminelen en kan de klantenservice ingrijpen bij geschillen. Schakel tweestapsverificatie in: Zorg dat je accounts goed beveiligd zijn. Hackers nemen vaak oude, betrouwbaar lijkende accounts over om nieuwe slachtoffers te maken. Controleer de koper of verkoper: Bekijk de reputatie. Is een account 13 jaar oud maar heeft het nauwelijks recensies? Of is het net aangemaakt en biedt het sterk gewilde producten voor onrealistisch lage prijzen aan? Wees dan extra alert. Deel geen onnodige privégegevens: Geef niet zomaar je adres of telefoonnummer, vooral niet bij gratis afhaal-items, totdat je zeker weet dat je met een betrouwbaar persoon te maken hebt. Pas op met buitenlandse biedingen: Een verdacht hoog bod, gecombineerd met gebrekkig Nederlands en de vraag of je het item naar het buitenland wilt sturen (bijvoorbeeld via Western Union of vage koeriersdiensten), is vrijwel altijd foute boel.

Melding maken is essentieel

Liefst 59 procent van de slachtoffers geeft aan na een incident minder vertrouwen te hebben in hun medemens. Toch doet een grote meerderheid nooit officieel aangifte. Vaak uit schaamte of vanuit de gedachte dat het “toch geen zin heeft”.

Toch roept de politie dringend op om wél altijd aangifte te doen. Zonder meldingen kan de politie geen patronen herkennen of grootschalige onderzoeken starten. Ben je onverhoopt toch in de val gelokt? Neem dan direct contact op met je bank, blokkeer je passen en doe aangifte bij de politie. Samen houden we de digitale straten van Groningen net zo veilig als de fysieke.

Foto's