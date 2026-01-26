Fors ongeval op de N967 bij Blauwestad, 1 gewonde

Blauwestad – Op de Oostwolderweg (N967) nabij Blauwestad heeft maandagochtend een forse aanrijding plaatsgevonden tussen twee personenauto’s. Beide voertuigen raakten daarbij zwaar beschadigd.

De betrokkenen, van wie er ten minste één door de ambulancedienst is behandeld, zijn eerst opgevangen in een nabijgelegen woning. De weg was tijdelijk volledig afgesloten voor het verkeer.

Het ongeval ontstond toen één van de bestuurders vanaf een uitrit een onoverzichtelijke weg wilde opdraaien. Eén persoon is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Foto's