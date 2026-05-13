Ontdek de beste indoor activiteiten in Groningen

Groningen heeft veel te bieden, ook als het buiten regent of de temperaturen tegenvallen. Voor gezinnen met kinderen is er genoeg te doen zonder de kou in te moeten.

Van escape rooms tot bowlingbanen, de stad en provincie tellen tal van plekken waar je een gezellige dag kunt doorbrengen. In dit artikel zetten we de leukste indoor activiteiten voor je op een rij.

Wat zijn de beste indoor activiteiten in Groningen?

Groningen kent een breed aanbod aan activiteiten binnenshuis. Een populaire keuze voor gezinnen is een bezoek aan een indoor speeltuin in Groningen, waar kinderen urenlang kunnen rennen, springen en klimmen zonder dat het weer een rol speelt. Ook escape rooms trekken groepen tieners en volwassenen die zin hebben in een uitdaging. Bowlingbanen zijn geschikt voor jong tot oud. En voor de allerkleinsten zijn er peuterspeelochtenden en andere georganiseerde activiteiten op meerdere plekken in de provincie. Zo vind je voor elk gezelschap wel een passende bestemming, of je nu met een stel peuters op pad gaat of een middag plant voor een grotere groep.

Lekker spelen ongeacht het weer

In Nederland kan het weer zomaar omslaan. Een dag die begint met zon kan eindigen met regen en wind. Dat maakt overdekte activiteiten extra aantrekkelijk voor ouders die hun kinderen een fijne dag willen bezorgen. Binnenspeeltuinen spelen hierop in door het hele jaar door open te zijn, ook tijdens schoolvakanties en feestdagen. Kinderen kunnen er hun energie kwijt op klimtoestellen, in ballenbakken en op springkussens, terwijl ouders rustig kunnen bijpraten aan een tafel in de speelhal. Dit voorkomt gedoe met jassen, laarzen of een afgebroken uitstapje door een regenbui.

Wat kun je verwachten bij een bezoek in een binnenspeeltuin?

Een bezoek aan Ballorig biedt kinderen van 0 tot 12 jaar een dag vol speelplezier. De overdekte speeltoestellen zijn speciaal ontwikkeld om zowel de motorische als de sociale vaardigheden van kinderen te stimuleren. Klimmen, klauteren, glijden en springen: er is voor elk kind wat te doen.

Ouders en begeleiders hebben gratis toegang en kunnen ontspannen terwijl de kinderen spelen. Naast vrij spelen kun je er ook terecht voor kinderfeestjes en schoolreisjes, waarbij Ballorig alles uit handen neemt: van een versierde verjaardagstafel tot eten en drinken voor de hele groep. Het menu biedt zowel lekkere snacks als gezondere alternatieven, zoals suikervrije limonade, fruit en snackgroenten.

Tips voor een geslaagde dag binnen

Een bezoek aan een binnenspeeltuin is het meest ontspannen als je een paar dingen van tevoren regelt. Dit zijn handige tips:

Draag altijd sokken. Bij de meeste binnenspeeltuinen is dit verplicht vanwege hygiëne en veiligheid.

Kleed kinderen luchtig. Door al het klimmen en rennen worden ze snel warm.

Reserveer van tevoren, zeker voor kinderfeestjes. Zo weet je zeker dat er plek is.

Check de openingstijden. Bij warm weer hanteren sommige vestigingen aangepaste tijden.

Neem geen eigen eten of drinken mee. De meeste binnenspeeltuinen hebben een eigen horeca met voldoende keuze.

Groot aanbod indoor activiteiten

Een regenachtige dag in Groningen hoeft geen saaie dag te zijn. Met een goed aanbod aan indoor activiteiten in de stad en de provincie kun je altijd iets leuks plannen, voor kinderen én volwassenen. De binnenspeeltuinen in de regio zijn bovendien het hele jaar geopend, dus ook buiten de zomervakantie kun je er gewoon terecht. Plan een dagje in en ontdek wat er allemaal mogelijk is binnen de provinciegrenzen.

Foto's