Succesvolle politiequiz tijdens 112dag Groningen: drie winnaars in het zonnetje gezet

Groningen – Tijdens de 112Groningendag op 13 juni in Groningen hebben bezoekers massaal meegedaan aan de politiequiz van de LX (Landelijke Expertise en Operaties). In totaal namen 83 personen deel aan de quiz, waarbij deelnemers hun kennis over de politie en hulpdiensten konden testen.

De quiz trok deelnemers van alle leeftijden. De jongste deelnemer was slechts 4 jaar oud, terwijl de oudste deelnemer 67 jaar was. Van de 83 deelnemers wisten maar liefst 62 personen alle vragen goed te beantwoorden.

Uit deze groep met juiste inzendingen zijn drie winnaars getrokken: Jens, Leonie en Maud, en D’Shawn. Zij ontvingen ieder een leuke goodiebag als prijs. De politiequiz zorgde tijdens de 112dag voor veel enthousiaste reacties en bood bezoekers een mooie gelegenheid om op een interactieve manier kennis te maken met het werk van de politie en de LX.

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