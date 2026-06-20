Noodweer slaat drie boten los op Lauwersmeer: KNRM Lauwersoog in actie

Lauwersoog – Zaterdag in de vroege ochtend gingen om 00.36 uur bij de vrijwilligers van KNRM station Lauwersoog de piepers af voor een prio1 melding, vaartuig in problemen.

Er was vrijdag in de avond een stevige onweersbui over het Lauwersmeer gegaan met veel regen en zeer sterke windvlagen.

Vanwege het onweer was het direct duidelijk dat we voor onze eigen veiligheid niet met de open boot Springbok het Lauwersmeer op zouden gaan. Daarom werd de Arbor Vitae bemand en na een spoedschutting van de Robbengatsluis gingen de mannen het Lauwersmeer op.

Toen ze zich via de marifoon meldden bij de Kustwacht kregen ze door er niet één maar twee boten in de problemen waren. Als eerste werd koers gezet naar het bootje wat het dichtste bij lag. Deze bleek van het anker losgeslagen te zijn. Er werd een sleepverbinding gemaakt en de boot werd naar de jachthaven gesleept.

Hierop vertrokken de opstappers richting het Oude Robbengat waar ook een boot van het anker was gelopen. Ook deze werd op sleeptouw genomen en naar de jachthaven gebracht. Onderweg naar de jachthaven kwam er weer een noodmelding binnen.

Er was een boot lekgeslagen bij de spuisluizen van Lauwersoog. De opvaren wisten veilig van boord te komen. Wij hebben geprobeerd om de boot leeg te pompen, maar de boot was dusdanig lekgeslagen dat pompen geen resultaat had.

Na een drukke nacht, waarbij we in actie kwamen voor drie boten in de problemen, keerden de opstappers weer terug naar het station.

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