Nep nieuws verspreid online: Geen kind(6) overleden na mishandeling

Stadskanaal – De politie ziet dat er op online berichten rondgaan die beweren dat een 6-jarig meisje uit Stadskanaal overleden is na zware verwondingen door kindermishandeling. Dit is niet waar en is dus nepnieuws.

Zie je dit bericht voorbijkomen op je tijdlijn? Help dan mee om onrust te voorkomen:

– Deel het bericht niet

– Reageer er niet op, want hoe meer reacties, hoe vaker het bericht getoond wordt

– Meld de post als desinformatie op het platform waar je het ziet.

Ze snappen dat dit bericht veel los kan maken. Gelukkig kunnen we elkaar helpen door alert te blijven en alleen betrouwbare informatie te verspreiden. Bedankt voor je oplettendheid.

