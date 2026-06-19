Werkzaamheden aan Johan van Zwedenlaan en Zuiderweg

Groningen – De gemeente voert vanaf komende zaterdag tot en met volgende week vrijdag werkzaamheden uit aan de Johan van Zwedenlaan en de Zuiderweg.

Het asfalt wordt vervangen en een deel van de Zuiderweg tussen de Schefferstraat en het spoor wordt een 30 km-zone. Ten noorden van het spoor geldt die al.

De weg is daarom op 20 en 21 juni tussen 06:00 en 18:00 uur afgesloten voor auto’s. In dit weekend wordt het verkeer via de Peizerweg, de westelijke ringweg (N370) en het Hoendiep. Of via het Hoendiep richting Westpoort naar de A7. Lokaal verkeer kan de wijk in- en uitrijden, met de hulp van verkeersregelaars.

Van 22 tot en met 26 juni geldt een afsluiting tussen 07:30 en 16:30 uur. Deze week is alleen de Zuiderweg dicht in beide richtingen tussen de spoorovergang en de Johan Dijkstralaan. Verkeer wordt dan omgeleid via de Johan van Zwedenlaan.

Fietsers en voetgangers kunnen de route blijven gebruiken. Wel kan er verkeershinder ontstaan. De gemeente waarschuwt ook voor uitloop van de werkzaamheden in verband met het weer.

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