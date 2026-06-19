Stalen deuren in huis: dit moet je weten

Je ziet ze steeds vaker in woningen: stalen deuren met glas. Ze geven een industriële uitstraling, laten licht door en maken van iedere doorgang een blikvanger.

Maar voordat je een stalen deur laat plaatsen, is het slim om te weten wat je kiest. Wat zijn de voordelen, waar moet je op letten en welke stijlen zijn er?

Waarom kiezen mensen voor stalen deuren?

Stalen deuren zijn populair geworden door hun strakke, tijdloze uitstraling. Het materiaal geeft een woning karakter en past zowel in een moderne als in een industriële inrichting. Doordat de deuren vaak worden gecombineerd met glas, stroomt er licht van de ene ruimte naar de andere. Dat maakt een woning direct ruimer en lichter aanvoelen, zonder dat je muren hoeft te slopen.

Naast het uiterlijk spelen ook praktische voordelen een rol. Staal is stevig, vervormt niet en gaat tientallen jaren mee. Een stalen deur heeft weinig onderhoud nodig en behoudt zijn vorm, ook bij temperatuurwisselingen of vochtige omstandigheden.

Soorten stalen deuren

Er zijn verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, afhankelijk van wat je zoekt. De bekendste variant is de stalen kozijn deur met roedeverdeling, waarbij het glas is verdeeld in kleinere vakken door dunne stalen stijlen. Dit geeft een klassiek industrieel beeld dat goed past bij lofts en renovatiewoningen.

Daarnaast zijn er stalen deuren met grote glasdelen en een strak kozijn, zonder roedeverdeling. Deze variant past beter in een modern interieur. Ook zijn er schuifdeuren van staal verkrijgbaar, handig als je weinig ruimte hebt voor een deur die naar binnen of buiten zwaait.

Qua kleur is zwart de meest gekozen optie, maar stalen deuren zijn ook leverbaar in antraciet, wit of op maat gespoten in een kleur naar keuze.

Waar let je op bij de keuze?

Bij het kiezen van stalen deuren voor in huis zijn een paar zaken belangrijk. Begin met de opening. Stalen deuren zijn zwaarder dan houten deuren, dus het kozijn en de vloer moeten dat gewicht kunnen dragen. Laat dit vooraf controleren als je twijfelt.

Denk ook na over de glassoort. Helder glas geeft maximale lichtdoorval maar ook volledige doorkijk. Wil je meer privacy? Kies dan voor mat of gecoat glas. Dat laat nog steeds licht door, maar je ziet niet precies wat er achter de deur gebeurt.

Tot slot: stalen deuren worden doorgaans op maat gemaakt. Houd rekening met een langere levertijd dan bij standaard houten deuren. Plan dit op tijd in als je een verbouwing of oplevering in het hoofd hebt.

Zelf plaatsen of laten doen?

Een stalen deur zelf plaatsen is mogelijk, maar vraagt meer technische kennis dan een gewone binnendeur ophangen. Het gewicht, de nauwkeurigheid van het inmeten en de afwerking van het kozijn vragen om precisiewerk. Voor de meeste mensen is het verstandiger om een vakman in te schakelen, zodat de deur waterpas hangt en goed sluit.

De kosten voor een stalen binnendeur variëren flink. Een eenvoudig model begint rond de paar honderd euro, terwijl maatwerk met speciaal glas of dubbele deuren al snel meer kost. Vergelijk het aanbod goed voordat je een keuze maakt.

Een eyecatcher in elk interieur

Een stalen deur is meer dan een doorgangspunt. Het is een designelement dat je interieur direct een andere uitstraling geeft. Wil je weten welke opties er zijn voor jouw woning? Bekijk het aanbod en vind de deur die bij jou past.

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