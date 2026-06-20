Lange files na ongeval met meerdere voertuigen op N360

Garmerwolde – Op de N360 tussen Groningen en Garmerwolde heeft een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij meerdere voertuigen betrokken zijn geraakt.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen aan de betrokkenen. Eén persoon is door ambulancepersoneel nagekeken, maar over eventuele verwondingen is niets bekendgemaakt.

Door het ongeval is één rijstrook afgesloten. Dat zorgt voor flinke verkeershinder en lange files in beide richtingen. De politie begeleidt het verkeer langs de ongevalslocatie.

De betrokken voertuigen hebben aanzienlijke schade opgelopen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Foto's