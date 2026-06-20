Pride Walk trekt door binnenstad van Groningen

Groningen – In Groningen is op dit moment de Pride Walk bezig. De kleurrijke optocht trekt vanaf de Ossenmarkt door een deel van de binnenstad richting de Grote Markt.

De wandeling brengt deelnemers, supporters en belangstellenden samen om aandacht te vragen voor diversiteit, inclusiviteit en de acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap. Langs de route staan verschillende toeschouwers om de deelnemers toe te juichen.

De stoet zorgt tijdelijk voor verkeershinder in delen van het centrum. Verkeersregelaars en aanwezige politieagenten begeleiden de wandeling om alles veilig en ordelijk te laten verlopen.

De Pride Walk maakt onderdeel uit van de activiteiten die in Groningen worden georganiseerd rondom Pride en de zichtbaarheid van de LHBTIQ+-gemeenschap.

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