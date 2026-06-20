Man aangehouden op Martinikerkhof na verzet tegen politie

Groningen – Op het Martinikerkhof in Groningen heeft de politie vrijdag een man aangehouden. De aanleiding voor de aanhouding is niet bekend.

Volgens omstanders verzette de man zich tijdens de aanhouding, waarna meerdere politieagenten en handhavers werden ingezet om hem onder controle te krijgen. Daarbij is ook pepperspray gebruikt.

Na de overmeestering werd de man door agenten opgetild en naar een politiebus gebracht. Vervolgens is hij overgebracht naar het politiebureau.

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