Brug Aduard 29 juni week lang dicht

Tijdens de werkzaamheden vervangt Rijkswaterstaat de staalkabels van de brug. De staat van deze kabels is zodanig slecht dat vervanging niet langer kan worden uitgesteld. Daarnaast vervangen ze de oplegging van de brug. Dit is het betonnen deel waar de brug op rust als hij dicht is. Op dit moment kan de brug bij harde oostenwind scheef gaan staan, waardoor hij niet meer goed sluit. Door het aanpassen van de oplegging wordt dit probleem verholpen, is de verwachting.

Voor het vervangen van de staalkabels en de oplegging moet de brug open blijven staan. Daarom is de brug tijdens de werkzaamheden gestremd voor al het verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Dit is nodig om veilig te kunnen werken.

De verwachting is dat de brug op maandag 6 juli om 07.00 uur weer open is voor verkeer.