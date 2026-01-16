Koninklijke Marine / Marine Roadshow ook bij de 112GroningenDag aanwezig

Groningen – Vanaf nu tot 13 juni 2026 stellen we de meeste deelnemers van de 112GroningenDag aan u voor. Ongeveer 53 instanties zijn die dag aanwezig. De Koninklijke Marine zet zich wereldwijd in voor vrede en veiligheid op en vanuit zee. Dit doen wij al ruim 500 jaar met schepen, onderzeeboten, helikopters en mariniers. 90% Van de wereldhandel gaat via de zee.

Samen met onze internationale partners bestrijden wij wereldwijd bronnen van instabiliteit. In de nationale en internationale wateren levert de marine permanent fregatten en mijnenjagers voor inzet voor de NAVO. Met zwaarbewapende militaire beveiligingsteams van het Korps Mariniers beschermen wij wereldwijd koopvaardijschepen tegen piraterij. In het Caribisch gebied zetten vloot en mariniers zich in voor kustwachttaken, drugsbestrijding en humanitaire hulpverlening.

In alle delen van Nederland staan wij 24 uur per dag paraat met antiterrorisme eenheden van het Korps Mariniers, schepen van de wacht, de Defensie Duikgroep en diverse andere eenheden om de nationale veiligheid te waarborgen.

De Marine Roadshow vertegenwoordigd de Koninklijke Marine op evenementen door heel Nederland. Door de Marine dichter bij huis te brengen willen wij een groter draagvlak creëren in de samenleving. Het publiek kan terecht met allerlei vragen over Defensie en met name de Koninklijke Marine. Daarnaast kan het publiek ontdekken wat de marine doet en wie wij zijn. Samen met onze collega’s zorgen we voor een onvergetelijke beleving voor jong en oud.Ze staan op het nieuwe Defensieplein.

De Koninklijke Marine is voornemens de volgende onderdelen te presenteren tijdens De 112 Dag Groningen.

Aanwezig is:

Promotietent – Klimtoren – VR trailer – Belevingscontainer – TV kar – Ook zijn er andere onderdelen van Defensie aanwezig op het nieuwe Defensieplein in de Expo hal, waaronder de KMar en meer.

Terugblik editie 4:

Zie ook editie 2024.

Algemene informatie:

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!!

Locatie: Bij de Martiniplaza, aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Hoofdsponsor: ASVancare.nl, subsponsor 101BHV.nl.

E-Tickets zijn vanaf nu te bestellen:

Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni. (ook wij hebben helaas te maken met gestegen kosten)

Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online

Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code.

Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,50 e per uur(op 16-12-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier)

Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren.

Volg ook 112GroningenDag2026 Facebook

Foto's