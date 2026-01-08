Donderdagavond kan het verraderlijk glad worden, vrijdag weer veel sneeuwval

Landelijk – Donderdagochtend is het op veel plaatsen nog glad door bevriezing, eerder gevallen sneeuw en regen die op koude wegen is terechtgekomen. Vooral in het noorden trekken nog steeds regenbuien over het land, meldt Weeronline.

In de loop van donderdagmiddag blijft het op de meeste plekken tijdelijk droog. De temperatuur komt uit tussen de 1 en 3 graden.

Tegen het einde van de middag bereikt een regenzone Zeeland. In de avond breidt deze neerslag zich uit over de rest van het land. De regen kan opnieuw voor verraderlijke gladheid zorgen, met name op lokale wegen, fietspaden en stoepen waar nog sneeuw ligt.

Later in de avond en in de nacht gaat de neerslag in het noorden en oosten over in sneeuw. Vrijdag kan daar 5 tot lokaal 15 centimeter sneeuw vallen. Deel jouw foto s ook hier.

