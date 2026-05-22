Het mooie weer komt eraan; Hoe snel wordt het TE warm in je auto

Landelijk – De komende dagen wordt het warm weer. En wist je dat de temperatuur in een auto razendsnel kan oplopen? Zelfs met een raampje open kan het binnen korte tijd al 50 graden worden.

Ga je op pad met kinderen of dieren? Laat ze dan nooit achter in de auto. Ook niet “heel even”. Zie foto. Een paar minuten kunnen al levensgevaarlijk zijn.

Wij zullen bij meldingen van kinderen of dieren in een hete auto direct handelen en indien nodig ingrijpen.

Zie je een kind of dier in een voertuig dat mogelijk in de problemen is? Bel dan direct 112.

