Winterse plaatjes in Groningen, deel jouw foto op onze Facebookpagina

Uithuizen – Het blijft de komende dagen winters in Groningen. Vanaf woensdag krijgen we ook te maken met zogeheten dooiaanvallen, die gepaard gaan met veel sneeuwval. In de hele provincie ligt inmiddels een dik pak sneeuw, onder andere(foto`s) in Uithuizen, de stad Groningen en Oostwold (Oldambt) en op de N33 en 15 cm sneeuw bij Niekerk.

Veel scholen bleven gesloten en veel mensen werken vanuit huis. Toch gingen er ook mensen de weg op, wat leidde tot meerdere aanrijdingen. Het is spekglad.

