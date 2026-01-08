Rijden bij gladheid, tips van de ANWB (Video)

Landelijk – Als vuistregel geldt: halveer je snelheid en verdubbel de afstand tot je voorganger. Net zoals je bij mist doet. Die extra meters geven jou en degene achter je meer tijd en ruimte om te reageren op onverwachte gebeurtenissen.

Bij invoegen geldt hetzelfde: neem de tijd en ruimte om rustig en met gepaste snelheid in te voegen. Dat meldt de ANWB

Kijk ver voor je uit

Dan stuur je meestal vanzelf in de goede lijn en zie je eerder wat er op de weg gebeurt. Dit gaat beter als je niet te dicht achter je voorganger rijdt. Video.

Trek rustig op

Soms zorgt optrekken vanuit stilstand al meteen voor een uitglijder. De banden hebben dan moeite om grip te vinden. Wegrijden in de tweede versnelling kan helpen. Geef weinig gas en laat de koppeling rustig opkomen. Doe al je handelingen rustig en met beleid: stuur gelijkmatig, rem niet abrupt en stuur bochten niet te scherp in.

Remmen

Moet je een noodstop maken, dan wil je dat het antiblokkeersysteem (ABS) optimaal functioneert. Als het ABS werkt, remt de auto maximaal af zonder dat de wielen blokkeren zodat je kunt blijven sturen. Het ABS werkt alleen bij maximale remdruk, wanneer je het rempedaal tot op de bodem blijft intrappen. Ga dus niet ‘pompend’ remmen. Schrik niet als het rempedaal onder je voet begint te trillen en je rare geluiden hoort. Dat is normaal.

Blijf alert, ook met winterbanden

Is het glad door sneeuw en heb je zomerbanden? Ga dan niet op pad. Met winterbanden kun je wel de weg op. Toch zijn winterbanden geen totaaloplossing voor winterse omstandigheden. Normaal gesproken is de remweg vier keer zo lang, als je twee keer zo hard rijdt. Bij gladheid is je remweg een stuk langer. Van zichzelf hebben winterbanden een kortere remweg dan zomerbanden. Wanneer je hard rijdt, wordt dat effect volledig opgeheven.

We willen ook een fabeltje de wereld uit helpen. De bandenspanning verlagen zou handig zijn bij gladheid. De banden zouden daardoor meer contact met de weg maken, wat zou resulteren in extra grip. Te zacht opgepompte banden gaan juist ten koste van de stabiliteit, omdat winterbanden van zichzelf al een zachtere structuur hebben. Om winterbanden optimaal te laten functioneren, is de juiste bandenspanning belangrijk.

Hier lees je alles over winterbanden.

Toch schade?

Ben je onverhoopt toch in een slippartij beland en heeft je auto schade? Lees hier meer over de ANWB autoverzekering en verschillende dekkingen.

Pech Onderweg?

Door kou kan je accu sneller leegraken, maar ook andere pech aan je auto gebeurt sneller met koud weer. Heb je nog geen Wegenwacht? Regel dat dan vóórdat je stil komt te staan.

Bron: ANWB.nl

Foto's

Deel dit artikel