Ventilatie officieel onderdeel van ISDE vanaf 2026

Vanaf 1 januari 2026 wordt ventilatie officieel erkend binnen de ISDE-subsidieregeling.

Dit betekent dat huiseigenaren straks makkelijker subsidie kunnen aanvragen voor het verbeteren van hun binnenklimaat, wat zowel de energieprestaties als de gezondheid in huis ten goede komt.

Waarom goede ventilatie cruciaal is

Onvoldoende ventilatie kan leiden tot vochtproblemen, schimmelvorming en een hogere concentratie van schadelijke stoffen in huis. Uit onderzoek blijkt dat een slecht binnenklimaat zelfs de kans op luchtwegaandoeningen verhoogt. Daarnaast zorgt een effectief ventilatiesysteem ervoor dat energieverlies wordt beperkt, wat bijdraagt aan een lagere energierekening.

Tips voor het verbeteren van het binnenklimaat

Regelmatige luchtverversing: Zorg dat er dagelijks voldoende frisse lucht binnenkomt, bijvoorbeeld door ramen kort te openen of ventilatieroosters te gebruiken.

Mechanische ventilatie: CO?-gestuurde afvoer en balansventilatie met warmteterugwinning houden de luchtkwaliteit stabiel en besparen energie.

Vochtbestrijding: Gebruik afzuigventilatoren in badkamers en keukens en voorkom condensatie op ramen en muren.

Luchtkwaliteit monitoren: Plaats sensoren om CO? en vocht te meten; dit helpt problemen vroegtijdig te signaleren.

Subsidie en financiële ondersteuning

Dankzij de uitbreiding van de ISDE-regeling kunnen bewoners in Nederland vanaf 2026 profiteren van financiële ondersteuning bij de aanschaf van hoogkwalitatieve ventilatiesystemen. Dit stimuleert het gebruik van efficiënte technieken zoals balansventilatie met warmteterugwinning en CO?-gestuurde mechanische afvoer.

Wat betekent dit voor fabrikanten en leveranciers?

Ventilatieproducten kunnen worden aangemeld voor een ISDE-meldcode. Dit versnelt het proces waarmee bewoners subsidie kunnen aanvragen en bevordert de toepassing van gezonde ventilatietechnieken in bestaande woningen.

Praktische stappen voor huiseigenaren

Om te profiteren van deze regeling kunnen huiseigenaren:

Inventariseren welke ventilatie-oplossing geschikt is voor hun woning.

Een erkend product kiezen dat in aanmerking komt voor de ISDE-subsidie.

De aanvraagprocedure volgen zodra de regeling per 1 januari 2026 van kracht is.

Een betrouwbare partner bij het verbeteren van het binnenklimaat is ventilatie. Hier vinden bewoners een breed aanbod aan hoogwaardige systemen die voldoen aan de nieuwe subsidiecriteria.

Conclusie

De officiële erkenning van ventilatie binnen de ISDE-regeling vanaf 2026 is een belangrijke stap voor zowel de energieprestaties als de gezondheid in woningen. Door tijdig te investeren in een kwalitatief ventilatiesysteem kunnen bewoners zowel comfort als financiële voordelen behalen.

